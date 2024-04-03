Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні

В адміністрації президента США Джо Байдена продовжать шукати можливості надати Україні екстрену допомогу на зразок тієї, яку у березні передали Києву.

Як пише "Європейська правда", про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

За його словами, адміністрація президента вже вжила альтернативних заходів для підтримки України без схвалення Конгресу, коли минулого місяця Пентагон виділив Києву екстрений пакет допомоги на 300 мільйонів доларів.

"Ми будемо продовжувати шукати та дивитися, що ще ми можемо зробити, але, відверто кажучи, наші руки тут зв’язані. Нам потрібно схвалення запиту на додаткове фінансування", – зазначив Кірбі.

Він зауважив, що українські командири на місцях ухвалюють важкі рішення щодо того, які позиції вони будуть займати, яку зброю вони використовуватимуть, а в деяких місцях, як на Донбасі, додав представник Білого дому, вони втрачають позиції.

Раніше США оголосили про передачу Україні пакета безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – першого у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

У Міністерстві оборони США пояснили, що цей пакет безпекової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів став "унікальним випадком" на тлі блокування додаткового фінансування в Конгресі.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 мільярдів доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.