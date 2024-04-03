Посол Ізраїлю спричинив обурення в Польщі своєю заявою щодо вбитого в Газі поляка

Посол Ізраїлю в Польщі Яків Лівне викликав обурення своїм дописом з критикою політика ультраправої "Конфедерації" Кшиштофа Босака, який назвав вбивство польського волонтера у секторі Гази воєнним злочином.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

"Антисеміти завжди залишаться антисемітами, а Ізраїль залишиться демократичною єврейською державою, яка бореться за своє право на існування", – написав Яків Лівне у Twitter (X), посилаючись на слова політика Конфедерації, який назвав інцидент "воєнним злочином".

Допис викликав численні обурливі коментарі.

"А в Ізраїлі нічого не змінилося: "ти антисеміт"", – написала депутатка "Права і справедливості" Аніта Червінська.

"Я засуджую кривавий напад ХАМАС 7 жовтня, я був в одному з атакованих кібуців і бачив масштаби цього варварства; я також не згоден з порушенням будь-яких релігійних обрядів. Чи це дає мені право говорити, що напад на гуманітарних працівників є чимось неприйнятним, що Ізраїль повинен взяти на себе відповідальність за смерть польського громадянина, а винні повинні постати перед судом?" – написав депутат від "Права і справедливості" Радослав Фоґель.

"Немає слів. Виняткова зухвалість", – прокоментував історик, професор Станіслав Жерко.

"Про цілеспрямовану акцію також писала, зокрема, єврейська газета "Гаарец". Це теж антисеміти, пане посол? Особисто я філософ і кажу: ви вчиняєте воєнні злочини. А тепер ви вбили ще й волонтерів, у тому числі громадянина Польщі. Якщо ви не можете дозволити собі вибачитися, то могли б принаймні скористатися можливістю промовчати. Тим часом, те, що ви робите, є також політично недалекоглядним і нерозумним. Ви руйнуєте символічний капітал, який Ізраїль має в Польщі", – написав Бартоломей Радзеєвський, експерт з міжнародних питань.

Президент США Джо Байден розкритикував Ізраїль після того, як у Газі внаслідок авіаудару загинули семеро співробітників World Central Kitchen (WCK), зокрема один американець.

Загиблі працівники їхали у двох броньованих автомобілях WCK і потрапили під удар, коли колона виїжджала зі складу після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морем.

Громадяни Австралії, Британії та Польщі були серед семи осіб, які працювали у World Central Kitchen і загинули внаслідок удару.