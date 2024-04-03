Посол Израиля вызвал возмущение в Польше своим заявлением об убитом в Газе поляке

Посол Израиля в Польше Яков Ливне вызвал возмущение своей корреспонденцией с критикой политика ультраправой "Конфедерации" Кшиштофа Босака, который назвал гибель в результате израильского авиаудара польского волонтера в секторе Газа военным преступлением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Посол Яков Ливне намекнул, что Кшиштоф Босак является антисемитом, обнародуя обвинения такого рода в адрес Израиля.

"Антисемиты всегда останутся антисемитами, а Израиль останется демократическим еврейским государством, которое борется за свое право на существование", – написал Яков Ливне в Twitter (X), ссылаясь на слова политика Конфедерации, который назвал инцидент "военным преступлением".

Сообщение вызвало многочисленные возмущенные комментарии.

"А в Израиле ничего не изменилось: "ты антисемит"", – написала депутат "Права и справедливости" Анита Червиньска.

"Я осуждаю кровавое нападение ХАМАС 7 октября, я был в одном из атакованных кибуцев и видел масштабы этого варварства; я также не согласен с нарушением любых религиозных обрядов.

Дает ли это мне право говорить, что нападение на гуманитарных работников является чем-то неприемлемым, что Израиль должен взять на себя ответственность за смерть польского гражданина, а виновные должны предстать перед судом?", – написал депутат от "Права и справедливости" Радослав Фогель.

"Нет слов. Исключительная дерзость", – прокомментировал историк, профессор Станислав Жерко.

"О целенаправленной акции также писала, в частности, еврейская газета "Гаарец". Это тоже антисемиты, господин посол? Лично я философ и говорю: вы совершаете военные преступления. А теперь вы убили еще и волонтеров, в том числе гражданина Польши.

Если вы не можете позволить себе извиниться, то могли бы по крайней мере воспользоваться возможностью промолчать. Между тем, то, что вы делаете, является также политически недальновидным и неразумным. Вы разрушаете символический капитал, который Израиль имеет в Польше", – написал Бартоломей Радзеевский, эксперт по международным вопросам.

Президент США Джо Байден раскритиковал Израиль после того, как в Газе в результате авиаудара погибли семь сотрудников World Central Kitchen (WCK), в том числе один американец.

Погибшие работники ехали в двух бронированных автомобилях WCK и попали под удар, когда колонна выезжала со склада после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, привезенной в Газу морем.

Граждане Австралии, Великобритании и Польши были среди семи человек, которые работали в World Central Kitchen и погибли в результате удара.