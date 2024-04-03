Байден розкритикував Ізраїль за удар по гуманітарних працівниках у Газі

Президент США Джо Байден розкритикував Ізраїль після того, як у Газі внаслідок авіаудару загинули семеро співробітників World Central Kitchen (WCK), зокрема один американець.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву оприлюднив Білий дім.

За словами президента, він "обурений та розбитий смертями" гуманітарних працівників, а також закликав Єврейську державу до швидкого розслідування.

"Інциденти, подібні до вчорашнього, просто не повинні відбуватися. Ізраїль також не зробив достатньо для захисту цивільного населення", – зазначив Байден.

Він додав, що Ізраїль пообіцяв провести ретельне розслідування того, чому машини гуманітарних працівників вразили авіаудари.

"Це розслідування має бути швидким, воно має притягнути винних до відповідальності, а його результати мають бути оприлюднені", – вказав президент США.

Байден також заявив, що продовжуватиме тиснути на Ізраїль з метою сприяння гуманітарній допомозі, і що він "наполягає на негайному припиненні вогню як частині угоди про звільнення заручників".

Заява президента США стала однією з кількох, зроблених західними лідерами, які засудили авіаудар, серед яких були прем'єри Великої Британії Ріші Сунак та Іспанії Педро Санчес.

Загиблі працівники їхали у двох броньованих автомобілях WCK і потрапили під удар, коли колона виїжджала зі складу після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морем.

Громадяни Австралії, Британії та Польщі були серед семи осіб, які працювали у World Central Kitchen і загинули внаслідок удару.