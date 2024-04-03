Сикорский о новом генсеке НАТО: Нравится Рютте, но нужен другой кандидат

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал выборы нового генсека НАТО, который должен сменить Йенса Столтенберга.

Об этом Сикорский сказал в Брюсселе перед встречей глав МИД стран НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

У главы польского МИД спросили, поддерживает ли он кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте, который считается фаворитом в борьбе за пост генсека НАТО.

Сикорский в ответ отметил, что Польша хотела бы видеть во главе Альянса генсека, который бы представлял Восточную Европу.

"Нам нравится Марк Рютте, но в то же время мы считаем, что наш регион недостаточно представлен как в Альянсе, так и в ЕС, а также в системе ООН. Мы будем искать кандидатов на руководящие должности во всех трех организациях из нашего региона", – ответил глава польской дипломатии.

Как известно, кроме Рютте о намерениях бороться за пост генсека НАТО заявлял президент Румынии Клаус Йоханнис.

Рютте, по данным СМИ, несмотря на статус фаворита должен завоевать доверие четырех правительств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

Напомним, во вторник Эстония и Литва заявили, что готовы поддержать кандидатуру Рютте на должность следующего генсека НАТО.