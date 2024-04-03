У Латвії оголосили в розшук ексдепутатку Сейму, яка підтримала агресію РФ

В Латвії прокуратура висунула обвинувачення колишній депутатці Сейму Глорії Гревцовій у виправданні воєнних злочинів РФ і оголосила її в розшук.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У латвійській прокуратурі зазначили, що Гревцова не відреагувала на надіслані повістки, примусово привести її до прокуратури не вдалося, оскільки її не знайшли за місцем проживання, тож цього тижня ексдепутатку оголосили в розшук.

Гревцовій висунуто обвинувачення за двома статтями Кримінального закону – за виправдання воєнних злочинів і розпалювання національної ворожнечі. За такі злочини може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, пробаційного нагляду, громадських робіт або штрафу.

Розслідування вела Служба державної безпеки (СДБ) до передання справи в прокуратуру.

СДБ почала кримінальний процес проти Гревцової у зв'язку з відеозверненням тодішньої депутатки, опублікованого в соцмережі TikTok. У ролику Гревцова засумнівалася в достовірності інформації, яка розміщена в Музеї окупації Латвії, і словах гіда.

Під час розслідування служба також виявила інші відеозвернення Гревцової, які містять ознаки кримінальних злочинів. В опублікованих Гревцовою відеороликах СДБ констатувала виправдання воєнних злочинів Росії в Україні.

Нещодавно Служба державної безпеки Латвії порушила кримінальну справу проти депутатки Європарламенту Татьяни Жданок, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

Наприкінці січня з'явилось спільне розслідування Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, згідно з яким ФСБ РФ завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии". Розслідувачі стверджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.

Після цього інші латвійські законодавці попередили, що є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать російським інтересам.