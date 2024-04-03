В Латвии объявили в розыск экс-депутата Сейма, которая поддержала агрессию РФ

В Латвии прокуратура предъявила обвинение бывшему депутату Сейма Глории Гревцовой в оправдании военных преступлений РФ и объявила ее в розыск.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В латвийской прокуратуре отметили, что Гревцова не отреагировала на присланные повестки, принудительно привести ее в прокуратуру не удалось, поскольку ее не нашли по месту жительства, поэтому на этой неделе экс-депутата объявили в розыск.

Гревцовой предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного закона – за оправдание военных преступлений и разжигание национальной вражды. За такие преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

Расследование вела Служба государственной безопасности (СГБ) до передачи дела в прокуратуру.

СГБ начала уголовный процесс против Гревцовой в связи с видеообращением тогдашнего депутата, опубликованного в соцсети TikTok. В ролике Гревцова усомнилась в достоверности информации, которая размещена в Музее оккупации Латвии, и словах гида.

В ходе расследования служба также обнаружила другие видеообращения Гревцовой, которые содержат признаки уголовных преступлений. В опубликованных Гревцовой видеороликах СГБ констатировала оправдание военных преступлений России в Украине.

Недавно Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против депутата Европарламента Татьяны Жданок, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В конце января появилось расследование Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee и Expressen, согласно которому, ФСБ РФ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии". Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ как минимум с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.

После этого другие латвийские законодатели предупредили, что есть и другие депутаты Европарламента, которые сознательно служат российским интересам.