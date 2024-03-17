Латвія почала провадження проти євродепутатки, яку підозрюють у роботі на ФСБ
Служба державної безпеки Латвії порушила кримінальну справу проти депутатки Європарламенту Татьяни Жданок, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Спецслужби розслідують діяльність 73-річної Жданок і її ймовірні зв'язки з Росією вже кілька тижнів.
22 лютого Служба безпеки Латвії вирішила порушити кримінальну справу проти Жданок. Сама євродепутатка спростовує усі звинувачення на свою адресу.
Наприкінці січня з'явилось спільне розслідування Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, згідно з яким ФСБ РФ завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии". Розслідувачі стверджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.
Після цього інші латвійські законодавці попередили, що є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать російським інтересам.