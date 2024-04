Возле штаб-квартиры Еврокомиссии подняли флаги 10 стран ЕС – отмечают важную дату

Флаги Кипра, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии и Словении подняли перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе во вторник.

Об этом говорится в Twitter (Х) Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Опубликованное видео с поднятыми флагами 10 стран-членов сопровождается хештегом "20 лет вместе". 1 мая 2004 года эти десять стран присоединились к ЕС, в связи с чем в эти дни в Евросоюзе и в этих государствах проходят праздничные мероприятия.

Today, the flags of Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia are raised in front of our headquarters in Brussels.#20YearsTogether pic.twitter.com/bkOSkRMZBe

