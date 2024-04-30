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Возле штаб-квартиры Еврокомиссии подняли флаги 10 стран ЕС – отмечают важную дату

Новости — Вторник, 30 апреля 2024, 13:16 — Кристина Бондарева

Флаги Кипра, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии и Словении подняли перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе во вторник.

Об этом говорится в Twitter (Х) Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Опубликованное видео с поднятыми флагами 10 стран-членов сопровождается хештегом "20 лет вместе". 1 мая 2004 года эти десять стран присоединились к ЕС, в связи с чем в эти дни в Евросоюзе и в этих государствах проходят праздничные мероприятия.

К моменту присоединения 10 государств членами ЕС были только 15 стран, поэтому это расширение называют "большим взрывом".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к скорейшему принятию в Евросоюз стран Западных Балкан в своей колонке к 20-й годовщине членства 10 стран в ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает расширение в 2004 году "прекрасной историей успеха".

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Еврокомиссия
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