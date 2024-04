В Британии будут судить двух подозреваемых в уничтожении известного "дерева Робин Гуда"

В Британии объявили обвинения двум мужчинам, подозреваемым в уничтожении 200-летнего платана на севере Англии, который стал особенно известным благодаря фильму по мотивам легенды о Робин Гуде.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

200-летний платан, известный как Sycamore Gap tree или "дерево Робин Гуда", рос посреди живописного углубления рельефа у Адрианова вала – фортификации времен Римской империи, отделявшей контролируемую римлянами территорию от непокоренного севера.

Two men have been charged with criminal damage over the felling of the Sycamore Gap tree, one of the country's most photographed trees that used to stand next to the Hadrian's Wall UNESCO World Heritage site in northeast England, prosecutors said.https://t.co/XiY4WS0GlM pic.twitter.com/P8WDuiPLCc

