В Британии будут судить двух подозреваемых в уничтожении известного "дерева Робин Гуда"

В Британии объявили обвинения двум мужчинам, подозреваемым в уничтожении 200-летнего платана на севере Англии, который стал особенно известным благодаря фильму по мотивам легенды о Робин Гуде.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

200-летний платан, известный как Sycamore Gap tree или "дерево Робин Гуда", рос посреди живописного углубления рельефа у Адрианова вала – фортификации времен Римской империи, отделявшей контролируемую римлянами территорию от непокоренного севера.

Two men have been charged with criminal damage over the felling of the Sycamore Gap tree, one of the country's most photographed trees that used to stand next to the Hadrian's Wall UNESCO World Heritage site in northeast England, prosecutors said.https://t.co/XiY4WS0GlM pic.twitter.com/P8WDuiPLCc Реклама: April 30, 2024

Платан получил славу "наиболее фотографируемого дерева" в Англии. После съемок американского фильма по мотивам легенды о Робин Гуде, вышедшего в 1991 году, его начали называть также "деревом Робин Гуда".

Рано утром 28 сентября 2023 года платан нашли спиленным. Уничтожение дерева вызвало масштабное общественное возмущение.

Специалисты собрали материал со спиленного дерева, надеясь, что из него удастся прорастить новые саженцы, которые будут непосредственными потомками утраченного платана.

Фото: PA

После того задержали ряд подозреваемых, подозрения с подростка и пожилого мужчины впоследствии сняли.

По итогам расследования обвинения в "нанесении преступного ущерба" выдвинули 38-летнему Дэниелу Грэму и 31-летнему Адаму Каррутерсу. Мужчины предстанут перед магистратским судом Ньюкасла 15 мая.

Напомним, Италия в начале года одобрила увеличение штрафов для "эко-вандалов" после того, как климатические активисты начали регулярно использовать произведения искусства и памятники для своих акций протеста.