Польського екссуддю, що втік у Білорусь, оголошують у міжнародний розшук

Польського екссуддю Томаша Шмідта, який нещодавно втік у Білорусь за "політичним притулком", найближчим часом офіційно оголосять у міжнародний розшук через Інтерпол.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Підготовку й переклад усіх необхідних документів нібито вже завершено і їх мають протягом вівторка передати Інтерполу.

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Після введення у базу даних інформація про розшук Шмідта з метою арешту стане доступною для поліції та прикордонників усіх 196 країн-членів організації.

Нагадаємо, минулого тижня Окружний суд Варшави заочно заарештував Шмідта на три місяці за підозрами у роботі на іноземні спецслужби.

Національна прокуратура Польщі раніше розпочала розслідування стосовно Шмідта за статтею про роботу на іноземну розвідку. Його також позбавили статусу судді.

Читайте детальніше, що відомо про польського суддю, якого звинувачують у шпигунстві на РФ.