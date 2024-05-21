Франція заявила, що відкрита для інвестицій ОАЕ в свою ядерну енергетику

Франція оголосила, що вона відкрита для інвестицій Об'єднаних Арабських Еміратів у свою ядерну енергетику.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.



Міністр фінансів країни Бруно Ле Мер повідомив, що проведе переговори в ОАЕ, щоб з'ясувати, чи зацікавлена ця країна Перської затоки в інвестиціях у французьку ядерну енергетику.

За його словами, існує багато можливостей для інвестицій з боку ОАЕ, зокрема в компанію Orano, мажоритарний пакет акцій якої належить державі.

"Ми відкриті до такої співпраці", – зазначив Ле Мер, який перебував в Абу-Дабі для підписання стратегічного партнерства з ОАЕ у сфері штучного інтелекту.

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Французька державна енергетична компанія EDF має намір побудувати та експлуатувати шість нових ядерних реакторів у Франції, водночас уряд готовий виділити на це десятки мільярдів євро фінансування.

Джерела раніше повідомили Reuters, що ядерна енергетична компанія ОАЕ хотіла стати міноритарним інвестором в закордонні об'єкти ядерної інфраструктури, не беручи на себе управління або експлуатацію цих об'єктів.

Ле Мер також заявив, що Франція готова надати ОАЕ допомогу, якщо країна Перської затоки вирішить розширити власну ядерну енергетику.

"Якщо є можливість розширити співпрацю з ОАЕ в ядерній сфері, ми готові до цього", – сказав він.

Раніше уряд Словаччини схвалив план будівництва ще одного ядерного реактора в країні, яка значною мірою покладається на ядерну енергетику.

Нагадаємо, у листопаді 12 держав-членів Європейського Союзу закликали Європейську комісію створити промисловий союз для малих модульних ядерних реакторів – аналогів атомних електростанцій, які завдяки меншому розміру можуть встановлюватись у більшій кількості місць.

Згадані держави раніше утворили альянс європейських країн, що підтримують ядерну енергетику, стверджуючи, що вона дозволить досягти цілей ЄС зі зменшення залежності від викопного палива – зокрема російського.

Водночас деякі держави Євросоюзу, як-то Німеччина, виступають проти додаткового нарощування потужностей АЕС.