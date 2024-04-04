Данія звільнила головного військового командувача на тлі несправності системи озброєнь

Данія в середу звільнила начальника Штабу оборони Флеммінга Ленфтера після того, як він не повідомив про несправність систем озброєння під час нападу минулого місяця на данський фрегат, розгорнутий в Червоному морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У вівторок місцеве оборонне видання Olfi процитувало конфіденційну доповідь капітана про те, що радар і ракетні системи фрегата вийшли з ладу під час атаки безпілотника бойовиків-хуситів 9 березня, що поставило під загрозу екіпаж з 175 осіб.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив на пресбрифінгу, що він не був детально поінформований про інцидент.

"Я не знав про звіт, наданий капітаном", – сказав Поульсен, відмовившись уточнити деталі.

"Я більше не довіряю голові Штабу оборони Флеммінгу Лентферу", – додав він.

Фрегат Iver Huitfeldt, який був розгорнутий в Червоному морі в рамках очолюваної США операції "Вартовий процвітання" для захисту комерційного морського судноплавства, зрештою збив чотири безпілотники під час атаки 9 березня, не завдавши жодної шкоди кораблю або екіпажу.

За словами міністра, Лентфера, який був призначений на посаду в жовтні 2020 року, на тимчасовій основі замінить Міхаель Віггерс Хільдгаард.

Нагадаємо, військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides діє з 19 лютого 2024 року; США із групою союзників розгорнули свою місію ще з кінця 2023 року.

Минулого тижня військово-морська місія ЄС у Червоному морі заявила, що знищила три балістичні ракети та морський безпілотник єменських бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, для захисту торгових суден.