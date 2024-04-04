Дания уволила главного военного командующего на фоне неисправности системы вооружений

Дания в среду уволила начальника Штаба обороны Флемминга Ленфтера после того, как он не сообщил о неисправности систем вооружения во время нападения в прошлом месяце на датский фрегат, развернутый в Красном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Во вторник местное оборонное издание Olfi процитировало конфиденциальный доклад капитана о том, что радар и ракетные системы фрегата вышли из строя во время атаки беспилотника боевиков-хуситов 9 марта, что поставило под угрозу экипаж из 175 человек.

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил на пресс-брифинге, что он не был подробно проинформирован об инциденте.

"Я не знал об отчете, предоставленном капитаном", – сказал Поульсен, отказавшись уточнить детали.

"Я больше не доверяю главе Штаба обороны Флеммингу Лентферу", – добавил он.

Фрегат Iver Huitfeldt, который был развернут в Красном море в рамках возглавляемой США операции "Страж процветания" для защиты коммерческого морского судоходства, в конце концов сбил четыре беспилотника во время атаки 9 марта, не причинив никакого вреда кораблю или экипажу.

По словам министра, Лентфера, который был назначен на должность в октябре 2020 года, на временной основе заменит Михаэль Виггерс Хильдгаард.

Напомним, военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides действует с 19 февраля 2024 года; США с группой союзников развернули свою миссию еще с конца 2023 года.

На прошлой неделе военно-морская миссия ЕС в Красном море заявила, что уничтожила три баллистические ракеты и морской беспилотник йеменских боевиков-хуситов, которых поддерживает Иран, для защиты торговых судов.