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Місія ЄС у Червоному морі знищила ракети та морський дрон хуситів

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Новини — Четвер, 21 березня 2024, 20:57

Військово-морська місія ЄС у Червоному морі заявила, що знищила три балістичні ракети та морський безпілотник єменських бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, для захисту торгових суден.

Як пише "Європейська правда", про це місія проінформувала в Twitter (X).

У повідомленні йдеться, що французький корабель знищив балістичні ракети, а німецький фрегат "Гессен" – морський безпілотник, яким керували хусити.

Як зазначає місія, знищені балістичні ракети становили пряму загрозу вільному судноплавству, водночас морський дрон виявили під час забезпечення охорони торгового судна.

Раніше повідомляли, що військовий корабель Греції, що присутній у Червоному морі в рамках спеціальної місії ЄС, відбив атаку безпілотників хуситів.

Перед цим військові США, Великої Британії та Франції збили десятки дронів у районі Червоного моря після того, як єменські бойовики-хусити, яких підтримує Іран, атакували суховантаж Propel Fortune та американські есмінці.

Нагадаємо, військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides діє з 19 лютого 2024 року; США із групою союзників розгорнули свою місію ще з кінця 2023 року.

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