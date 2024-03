Місія ЄС у Червоному морі знищила ракети та морський дрон хуситів

Військово-морська місія ЄС у Червоному морі заявила, що знищила три балістичні ракети та морський безпілотник єменських бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, для захисту торгових суден.

Як пише "Європейська правда", про це місія проінформувала в Twitter (X).

У повідомленні йдеться, що французький корабель знищив балістичні ракети, а німецький фрегат "Гессен" – морський безпілотник, яким керували хусити.

On March 21, an @EUNAVFORASPIDES French ship while providing close protection to merchant shipping in South Red Sea, intercepted and destroyed 3 ballistic missiles posing a direct threat to the FoN. @MarineNationale @FFEAU_ALINDIEN @EtatMajorFR #shieldingfreedomofnavigation pic.twitter.com/f2X7VmJGap

Як зазначає місія, знищені балістичні ракети становили пряму загрозу вільному судноплавству, водночас морський дрон виявили під час забезпечення охорони торгового судна.

On March 21, a @EUNAVFORASPIDES ship (FGS HESSEN) while providing close protection to a merchant vessel of EU interests in Southern Red Sea, engaged and destroyed a Houthi USV, posing a direct threat to the freedom of navigation.

@deutschemarine#shieldingfreedomofnavigation pic.twitter.com/5ruGLu3rPd