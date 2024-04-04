РФ заявляє, що діалог з НАТО на нулі, але вона не прагне відкритого конфлікту

Відносини між Росією і НАТО – "на критично нульовому рівні", але Москва не має наміру вступати в конфлікт з країною НАТО.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Александр Грушко в інтерв'ю, опублікованому в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У коментарях з нагоди 75-ї річниці НАТО Грушко сказав російському державному інформаційному агентству РІА, що відносини "передбачувано і свідомо" погіршуються, а всі канали діалогу між Москвою і Альянсом були доведені Вашингтоном і Брюсселем до "критичного нульового" рівня.

"Чи готовий військовий блок до відкритого конфлікту з Росією? Це потрібно запитати у самих членів НАТО. У будь-якому випадку, ми не маємо таких намірів щодо країн-членів Альянсу", – сказав Грушко.

НАТО заявляє, що допомагає Україні боротися за виживання в умовах російської агресії і надає Києву сучасне озброєння, навчання і розвіддані.

Росія стверджує, що це робить НАТО де-факто стороною конфлікту. У лютому Путін заявив, що прямий конфлікт між Росією і НАТО означатиме, що планета перебуває за крок до Третьої світової війни.

У лютому естонська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття і має намір подвоїти кількість військ, розміщених уздовж її кордону з країнами Балтії та Фінляндією.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна також говорив, що НАТО має близько трьох-чотирьох років для зміцнення своєї оборони, перш ніж Росія вирішить випробувати Альянс.