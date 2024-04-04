РФ заявляет, что диалог с НАТО на нуле, но она не стремится к открытому конфликту

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявляет, что отношения между Россией и НАТО находятся "на критически нулевом уровне" и божится, что Москва не намерена вступать в конфликт с любой страной-членом Альянса.

Об этом Грушко сказал в интервью российскому государственному информационному агентству "РИА Новости", опубликованном в четверг, сообщает "Европейская правда".

В комментариях по случаю 75-й годовщины НАТО Грушко сказал, что отношения "предсказуемо и сознательно" ухудшаются, а все каналы диалога между Москвой и Альянсом были доведены Вашингтоном и Брюсселем до "критического нулевого" уровня.

"Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией? Это нужно спросить у самих членов НАТО. В любом случае, у нас нет таких намерений в отношении стран-членов Альянса", – сказал Грушко.

НАТО заявляет, что помогает Украине бороться за выживание в условиях российской агрессии и предоставляет Киеву современное вооружение, обучение и разведданные.

Россия утверждает, что это делает НАТО де-факто стороной конфликта. В феврале глава Кремля Владимир Путин заявил, что прямой конфликт между Россией и НАТО будет означать, что планета находится в шаге от Третьей мировой войны.

В феврале эстонская Служба внешней разведки заявила, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия и намерена удвоить количество войск, размещенных вдоль ее границы со странами Балтии и Финляндией.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна также говорил, что у НАТО есть около трех-четырех лет для укрепления своей обороны, прежде чем Россия решит испытать Альянс.