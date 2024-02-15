Латвія закликає НАТО говорити з Росією з позиції сили

Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс вважає за необхідне дотримуватися жорсткого підходу в діалозі НАТО з РФ.

Про це він заявив перед початком зустрічі з міністрами оборони країн НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Міністр Андріс Спрудс наголосив, що постійна агресивна риторика з боку Росії не повинна стримувати Альянс від так само жорстких дій та заяв зі свого боку. Навпаки, на його думку, стримування агресії РФ буде якіснішим у разі жорстких дій з боку союзників.

"Ми маємо діяти і комунікувати з позиції сили. Росія – це держава-агресор. З цього треба виходити, розуміючи, що це може бути надовго", – заявив він.

Латвійський посадовець також заявив, що Альянс у рамках дій зі стримування має активізувати фізичний захист кордону від можливої агресії. "Кордон (балтійських держав) з Росією та Білоруссю має бути посилений", – наголосив він.

Також, на думку Спрудса, Альянс не має відкладати зближення з Україною. "Ми погодили у Вільнюсі, що Україна буде рухатися в бік членства. І до Вашингтона (саміту НАТО-2024) ми можемо зробити чимало практичних кроків", – заявив він.

Як повідомляла "Європейська правда", на зустрічі в Брюсселі звучить думка, що Росія змушує НАТО наростити військові витрати.

Зустріч міністрів оборони держав НАТО присвячена переважно питанню оборонних витрат. Генсек заявив, що Альянс має захищати навіть тих членів, що мало витрачають на оборону.

Між тим у 2024 році кількість держав Альянсу, які досягнуть показника у 2% ВВП оборонних витрат, зросте до рекордного рівня.