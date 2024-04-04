Населення Швейцарії зростає найшвидше з 1960-х років завдяки українцям

Минулого року населення Швейцарії зростало найшвидшими темпами за останні 60 років завдяки рекордній імміграції, в тому числі тисяч людей з охопленої війною України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters з посиланням на попередні дані Федерального статистичного управління Швейцарії.

Зазначається, що до кінця 2023 року постійне населення країни збільшилося на 145 400 осіб до більш ніж 8 960 800, тобто на 1,6%. Без українців приріст становив би 1%.

Це означає, що приріст населення був більшим, ніж з початку 1960-х років, зазначили в управлінні.

Імміграція вже давно викликає політичні суперечки у Швейцарії, де найбільша група в парламенті, права Швейцарська народна партія, виступила з ініціативою не допустити перевищення чисельності населення понад 10 мільйонів до 2050 року.

Це зробило стримування імміграції важливим питанням для швейцарського уряду на переговорах з Брюсселем щодо оновлення економічних зв'язків з Європейським Союзом, які розпочалися в березні.

Дані показують, що стрибок імміграції був частково зумовлений тисячами українців, які прибули у 2022 році, але були зафіксовані як частина постійного населення лише у 2023 році.

Майже 63 тисячі українців втекли до Швейцарії після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Загалом близько 27% населення Швейцарії – або 2,416 мільйона осіб – є іноземцями, зазначили в управлінні.

Нагадаємо, кількість прибулих до Британії мігрантів досягла нового рекорду.

А населення Німеччини за рік зросло на 300 тисяч завдяки міграції.