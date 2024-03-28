Кількість прибулих до Британії мігрантів досягла нового рекорду

Понад 4600 шукачів притулку прибули до Великої Британії на невеликих човнах у 2024 році, що є рекордним показником за перші три місяці року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Згідно з попередніми даними, які оприлюднило міністерство внутрішніх справ країни, до 26 березня цього року виявили 4 644 особи, які прибули через Ла-Манш на невеликих, зокрема надувних човнах.

За аналогічний період минулого року до Великої Британії прибули 3 770 мігрантів, у 2022 році – 4 162 особи, що й було попереднім рекордним показником.

"Неприйнятна кількість людей, які продовжують перетинати Ла-Манш, демонструє, чому ми повинні якнайшвидше запустити (депортаційні) рейси до Руанди", – заявив минулого тижня речник міністерства внутрішніх справ.

За його словами, Британія тісно співпрацює з французькою поліцією, яка стикається з дедалі більшим насильством та безладом на своїх пляжах, щоб запобігти цим подорожам шукачів притулку.

Збільшення кількості прибулих мігрантів чинить тиск на прем'єра Ріші Сунака, чия Консервативна партія значно відстає від опозиційних лейбористів в опитуваннях громадської думки, а імміграція є основним питанням, що викликає занепокоєння у деяких виборців.

Недодавно повідомляли, що законопроєкт, який має на меті заблокувати подальші судові оскарження плану прем'єра Великої Британії Ріші Сунака щодо депортації шукачів притулку до Руанди, наступного разу обговорюватиметься в парламенті 15 квітня.

Раніше повідомляли, що план британського уряду відправити деяких мігрантів до Руанди, де вони мають чекати на рішення щодо надання притулку, може коштувати майже пів мільярда фунтів (близько 580 млн євро), плюс сотні тисяч на кожну депортовану особу.

Перед цим Палата лордів відхилила урядовий план депортації мігрантів до Руанди, де вони мають чекати на рішення щодо надання притулку і який викликав критику правозахисників і суперечки всередині владної Консервативної партії.

Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.