Населення Німеччини за рік зросло на 300 тисяч завдяки міграції

Населення Німеччини в 2023 році збільшилось приблизно на 300 тисяч осіб за рахунок чистої міграції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Згідно з новими даними Федерального статистичного управління, на кінець 2023 року населення Німеччини становило 84,7 мільйона осіб.

За даними відомства, це зростання відповідало середнім темпам, що спостерігалися в країні у 2012-2021 роках.

Втім, цей приріст був набагато нижчим, ніж у 2022 році, коли зафіксували незвично великий приріст приблизно на 1,1 мільйона осіб, головним чином завдяки притоку українців, які рятувалися від повномасштабного вторгнення РФ.

Як і в інші роки, чиста міграція, або баланс між людьми, які емігрують та іммігрують, була рушійним фактором зростання населення ФРН, враховуючи поступове скорочення його чисельності.

Як і в усі роки після об'єднання Німеччини, у 2023 році баланс народжуваності та смертності знову був негативним, оскільки померло більше людей, ніж народилося, йдеться у заяві відомства.

Міграція залишається ключовою темою в Німеччині, чий уряд посилив прикордонний контроль та пообіцяв прискорити депортацію. Водночас Берлін віришує проблему потреби в іноземних працівниках за допомогою реформ, що полегшують доступ до громадянства.

Раніше повідомляли, що гостра нестача кваліфікованих кадрів загрожує стабільності життєво важливих галузей промисловості в Німеччині.

Як повідомлялось, федеральний міністр праці Німеччини Губертус Гайль вважає, що роботодавцям слід брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання.

Перед цим міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що німецькі імміграційні органи можуть бути занадто вороже налаштовані до іноземців, що ускладнює вирішення проблеми дефіциту робочої сили.