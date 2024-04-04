В Швейцарии наивысший с 1960-х годов рост населения благодаря украинцам

В прошлом году население Швейцарии росло самыми быстрыми темпами за последние 60 лет благодаря рекордной иммиграции, в том числе тысяч людей из охваченной войной Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters со ссылкой на предварительные данные Федерального статистического управления Швейцарии.

Отмечается, что к концу 2023 года постоянное население страны увеличилось на 145 400 человек до более чем 8 960 800, то есть на 1,6%. Без украинцев прирост составил бы 1%.

Это означает, что прирост населения был больше, чем с начала 1960-х годов, отметили в управлении.

Иммиграция уже давно вызывает политические споры в Швейцарии, где крупнейшая группа в парламенте, правая Швейцарская народная партия, выступила с инициативой не допустить превышения численности населения более 10 миллионов к 2050 году.

Это сделало сдерживание иммиграции важным вопросом для швейцарского правительства на переговорах с Брюсселем по обновлению экономических связей с Европейским Союзом, которые начались в марте.

Данные показывают, что скачок иммиграции был частично обусловлен тысячами украинцев, которые прибыли в 2022 году, но были зафиксированы как часть постоянного населения только в 2023 году.

Почти 63 тысячи украинцев бежали в Швейцарию после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В целом около 27% населения Швейцарии – или 2,416 миллиона человек – являются иностранцами, отметили в управлении.

Напомним, количество прибывших в Британию мигрантов достигло нового рекорда.

А население Германии за год выросло на 300 тысяч благодаря миграции.