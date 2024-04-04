МЗС Польщі викликало посла Ізраїлю після його скандального допису

Посла Ізраїлю Якова Лівне викликали до Міністерства закордонних справ Польщі після загибелі поляка у секторі Гази та резонансного висловлювання посла на цю тему.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна, передає "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Шейна відзначив, що зустрінеться з послом особисто у п'ятницю о 10 годині ранку.

Сім волонтерів гуманітарної організації World Central Kitchen, в тому числі поляк, загинули в секторі Гази; організація повідомила, що їх обстріляла ізраїльська армія.

Віцеспікер Сейму Польщі і політик ультраправої "Конфедерації" Кшиштоф Босак назвав цей обстріл воєнним злочином. У відповідь Яків Лівне розмістив у Twitter (X) допис, який викликав обурення у Польщі.

"Антисеміти завжди залишаться антисемітами, а Ізраїль залишиться демократичною єврейською державою, яка бореться за своє право на існування", – написав він, зазначивши, що Босак не засудив напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

"Прем'єр-міністр Нетаньягу, посол Лівне, переважна більшість поляків продемонстрували повну солідарність з Ізраїлем після нападу ХАМАС. Сьогодні ви піддаєте цю солідарність дуже важкому випробуванню. Трагічний напад на волонтерів і ваша реакція викликають зрозумілий гнів", – заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він зазначив, що не схвалює те, як посол Ізраїлю в Польщі висловився про напад на гуманітарний конвой. "Якщо посол вирішив публічно виступити в соцмережах, він повинен скористатися цією можливістю і попросити простих людських вибачень", – сказав прем'єр-міністр.

Ситуацію прокоментував і президент Польщі Анджей Дуда.

"Моя оцінка полягає в тому, що на сьогодні пан посол є найбільшою проблемою для держави Ізраїль у відносинах з Польщею", – сказав Анджей Дуда.

"Ізраїль повинен виплатити компенсацію родині нашого вбитого громадянина. Це має бути відповідна компенсація", – додав він.