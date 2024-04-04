МИД Польши вызвал посла Израиля после его скандального сообщения

Посла Израиля Якова Ливне вызвали в Министерство иностранных дел Польши после гибели поляка в секторе Газа и резонансного высказывания посла на эту тему.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Шейна добавил, что встретится с послом лично в пятницу в 10 часов утра.

Семь волонтеров гуманитарной организации World Central Kitchen, в том числе поляк, погибли в секторе Газы; организация сообщила, что они были обстреляны израильской армией.

Вице-спикер Сейма Польши и политик ультраправой "Конфедерации" Кшиштоф Босак назвал этот обстрел военным преступлением. В ответ Яков Ливне разместил в Twitter (X) пост, вызвавший возмущение в Польше.

"Антисемиты всегда останутся антисемитами, а Израиль останется демократическим еврейским государством, которое борется за свое право на существование", – написал он, отметив, что Босак не осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.

"Премьер-министр Нетаньяху, посол Ливне, подавляющее большинство поляков продемонстрировали полную солидарность с Израилем после нападения ХАМАС. Сегодня вы подвергаете эту солидарность очень тяжелому испытанию. Трагическое нападение на волонтеров и ваша реакция вызывают понятный гнев", – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он отметил, что не одобряет то, как посол Израиля в Польше высказался о нападении на гуманитарный конвой. "Если посол решил публично выступить в соцсетях, он должен воспользоваться этой возможностью и попросить простых человеческих извинений", – сказал премьер-министр.

Ситуацию прокомментировал и президент Польши Анджей Дуда.

"Моя оценка заключается в том, что на сегодня господин посол является самой большой проблемой для государства Израиль в отношениях с Польшей", – сказал Анджей Дуда.

"Израиль должен выплатить компенсацию семье нашего убитого гражданина. Это должна быть соответствующая компенсация", – добавил он.