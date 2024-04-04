Голова МЗС: Україна знайшла батареї ППО в країнах НАТО, які можна негайно передати

Україна вестиме діалог із партнерами НАТО стосовно постачання батарей систем протиповітряної оборони, які, на її думку, можуть бути поставлені негайно.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, під час засідання Ради Україна-НАТО він "чітко ідентифікував партнерам (ті. – Ред.) батареї, які, на наше переконання, є доступними в країнах НАТО".

"І попросив не шукати відмовки, чому неможливо їх доставити, взяти їх і доставити. І зараз буде вестися робота над цим питанням", – додав він.

Міністр відмовився конкретизувати, про які системи ППО і в яких країнах йдеться.

"Але ті зусилля, які докладає зараз президент і вся його дипломатична команда, завершиться – я не маю сумнівів – постачанням в осяжному майбутньому нових систем ППО, в тому числі Patriot в Україні", – зазначив Кулеба.

Також очільник МЗС сказав, що під час зустрічі Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 4 квітня Німеччина ініціювала пошук доступних систем Patriot для Києва.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підтримав пропозицію України передати їй системи протиповітряної оборони, які західні держави мають на своєму озброєнні, але не використовують.