Глава МИД: Украина нашла батареи ПВО в странах НАТО, которые можно немедленно передать

Украина будет вести диалог с партнерами НАТО относительно поставок батарей систем противовоздушной обороны, которые, по ее мнению, могут быть поставлены немедленно.

Об этом во время встречи с журналистами в Брюсселе заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, во время заседания Совета Украина-НАТО он "четко идентифицировал партнерам (те. – Ред.) батареи, которые, по нашему убеждению, доступны в странах НАТО".

"И попросил не искать отговорки, почему невозможно их доставить, взять их и доставить. И сейчас будет вестись работа над этим вопросом", – добавил он.

Министр отказался конкретизировать, о каких системах ПВО и в каких странах идет речь.

"Но те усилия, которые прилагает сейчас президент и вся его дипломатическая команда, завершатся – я не сомневаюсь – поставкой в обозримом будущем новых систем ПВО, в том числе Patriot в Украину", – отметил Кулеба.

Также глава МИД сказал, что во время встречи Совета Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 4 апреля Германия инициировала поиск во всем мире доступных систем Patriot для Киева.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна поддержал предложение Украины передать ей системы противовоздушной обороны, которые западные государства имеют на своем вооружении, но не используют.