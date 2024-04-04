Голова МЗС Естонії підтримує передачу Україні систем ППО, які Захід не використовує

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підтримав пропозицію України передати їй системи протиповітряної оборони, які західні держави мають на своєму озброєнні, але не використовують.

Про це він сказав журналістам під час прибуття до штаб-квартири НАТО в Брюсселі 4 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна наголосив, що Україна нагально потребує боєприпасів і систем протиповітряної оборони, і їхнє постачання має бути швидким, оскільки в іншому разі військова ситуація на полі бою погіршується.

"У нас є багато систем ППО, наприклад Patriot, які ми самі не використовуємо. Але Україна зазнає масивних атак цілодобово. Тож нам потрібно дати Україні ці системи, які ми не використовуємо, для захисту їхніх людей, цивільної інфраструктури й також енергетичної інфраструктури", – вважає він.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що західні партнери надали Україні недостатньо систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot, враховуючи масштаби російських ракетних атак.

Він обговорив з польським міністром Радославом Сікорським те, як Польща могла б посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та краще захистити свій повітряний простір.

Крім того, очільник МЗС України говорив про посилення української ППО з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом.