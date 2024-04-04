Макрон вважає "дивними і загрозливими" заяви РФ після розмови міністрів оборони

Президент Франції Емманюель Макрон назвав "дивними і загрозливими" припущення російської сторони про те, що до нападу на концертну залу Crocus City Hall можуть бути причетні французькі спецслужби.

Заяву Макрона наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні відбулася телефонна розмова між французьким міністром оборони Себастьєном Лекорню і очільником російського оборонного відомства Сергеєм Шойгу.

Після телефонного дзвінка Шойгу заявив, що "Росія розраховує, що за терактом не стоять французькі спецслужби".

Макрон обґрунтував необхідність цієї розмови тим, що Франція має саме "корисну інформацію" для передачі "про походження та організацію цього нападу", відповідальність за який взяла на себе "Ісламська держава".

За його словами, у російських заявах після розмови він побачив "доказ" того, про що він говорив "з початку року": "посилення агресивної позиції Росії, і це відбувається не тільки з Францією".

Напередодні Лекорню провів телефонну розмову з Шойгу, що стала першою такою взаємодією з жовтня 2022 року.

Лекорню засудив теракт, скоєний у Підмосков’ї 22 березня "Ісламською державою", та висловив солідарність із постраждалими та їхніми родинами.

Також він висловив осуд агресивній війні, яку Росія веде проти України, і запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно у її боротьбі за свободу й суверенітет, щоби повернути мир і безпеку на європейський континент".

Після розмови у Міноборони РФ заявили, що під час розмови Лекорню і Шойгу "була відзначена готовність до діалогу щодо України". У відповідь представник уряду Франції назвав цю заяву неправдивою.