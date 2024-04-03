Міністри оборони Франції та Росії провели першу розмову з осені 2022 року

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову з главою Міноборони Росії Сергеєм Шойгу, що є першою такою взаємодією з жовтня 2022 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Monde, цитуючи комюніке французького Міністерства оборони.

Розмова, що відбулася 3 квітня, стосувалася передусім теракту у концертному залі під Москвою.

Зазначають, що Лекорню засудив теракт, скоєний у Підмосков’ї 22 березня "Ісламською державою", та висловив солідарність із постраждалими і їхніми родинами.

"Він підтвердив, що Франція не володіє жодною інформацією, яка дозволяла би встановити зв’язок між цим терактом та Україною. Він закликав Росію припинити будь-яку інструменталізацію (цієї події)", – йдеться у комюніке.

Також Себастьєн Лекорню висловив осуд триваючій агресивній війні, яку Росія веде проти України, і запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно у її боротьбі за свободу й суверенітет, щоби повернути мир і безпеку на європейський континент".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон назвав цинічними спроби РФ пов'язати з Україною теракти під Москвою, зазначивши, що інформація у французької розвідки й партнерів вказує на ІДІЛ. Він також повідомив, що та ж сама філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.

Лондон назвав заяви Росії про буцімто причетність Заходу та України до теракту "повною нісенітницею".

У США також багаторазово відкинули заяви Кремля про зв'язки виконавців теракту з Україною.