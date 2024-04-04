Макрон считает "странными и угрожающими" заявления РФ после разговора министров обороны

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "странными и угрожающими" предположения российской стороны о том, что к нападению на концертный зал Crocus City Hall могут быть причастны французские спецслужбы.

Заявление Макрона приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Накануне состоялся телефонный разговор между французским министром обороны Себастьеном Лекорню и главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

После телефонного звонка Шойгу заявил, что "Россия рассчитывает, что за терактом не стоят французские спецслужбы".

Макрон обосновал необходимость этого разговора тем, что Франция имеет именно "полезную информацию" для передачи "о происхождении и организации этого нападения", ответственность за которое взяло на себя "Исламское государство".

По его словам, в российских заявлениях после разговора он увидел "доказательство" того, о чем он говорил "с начала года": "усиление агрессивной позиции России, и это происходит не только с Францией".

Накануне Лекорню провел телефонный разговор с Шойгу, ставший первым таким взаимодействием с октября 2022 года.

Лекорню осудил теракт, совершенный в Подмосковье 22 марта "Исламским государством", и выразил солидарность с пострадавшими и их семьями.

Также он выразил осуждение агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины, и заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы вернуть мир и безопасность на европейский континент".

После разговора в Минобороны РФ заявили, что во время разговора Лекорню и Шойгу "была отмечена готовность к диалогу по Украине". В ответ представитель правительства Франции назвал это заявление неправдивым.