CNN: Байден розгніваний через загибель волонтерів у Газі і висловить це Нетаньягу

Президент США Джо Байден у четвер готується провести телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, однією з тем якої стане загибель волонтерів World Central Kitchen в Газі.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

За словами співрозмовників телеканалу, Байден "розлючений" і "дедалі більше розчарований" після загибелі сімох волонтерів.

За словами високопосадовця президентської адміністрації, Байден повністю готовий розповісти про все це Нетаньягу під час їхньої розмови.

"Він висловить своє розчарування", – сказали джерела каналу.

Очікується, що Байден також обговорить з Нетаньягу низку інших питань на додачу до необхідності кращого захисту гуманітарних працівників в Газі. Серед них – збільшення обсягів гуманітарної допомоги, що надходить до Гази, переговори про звільнення заручників і припинення вогню, а також занепокоєння США з приводу можливого наземного вторгнення в Рафах.

Нагадаємо, Байден розкритикував Ізраїль після того, як у Газі внаслідок авіаудару загинули семеро співробітників World Central Kitchen (WCK), зокрема один американець.

Загиблі працівники їхали у двох броньованих автомобілях WCK і потрапили під удар, коли колона виїжджала зі складу після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морем.

Громадяни Австралії, Британії та Польщі були серед семи осіб, які працювали у World Central Kitchen і загинули внаслідок удару.