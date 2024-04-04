CNN: Байден разгневан из-за гибели волонтеров в Газе и выскажет это Нетаньяху

Президент США Джо Байден в четверг готовится провести телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, одной из тем которого станет гибель волонтеров World Central Kitchen в Газе.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

По словам собеседников телеканала, Байден "разъярен" и "все больше разочарован" после гибели семерых волонтеров.

По словам высокопоставленного чиновника президентской администрации, Байден полностью готов рассказать обо всем этом Нетаньяху во время их разговора.

"Он выразит свое разочарование", – сказали источники канала.

Ожидается, что Байден также обсудит с Нетаньяху ряд других вопросов в дополнение к необходимости лучшей защиты гуманитарных работников в Газе. Среди них – увеличение объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу, переговоры об освобождении заложников и прекращении огня, а также беспокойство США по поводу возможного наземного вторжения в Рафах.

Напомним, Байден раскритиковал Израиль после того, как в Газе в результате авиаудара погибли семь сотрудников World Central Kitchen (WCK), в том числе один американец.

Погибшие работники ехали в двух бронированных автомобилях WCK и попали под удар, когда колонна выезжала со склада после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, привезенной в Газу морем.

Граждане Австралии, Великобритании и Польши были среди семи человек, которые работали в World Central Kitchen и погибли в результате удара.