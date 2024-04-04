Столтенберг: Некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встречах в Брюсселе некоторые члены Альянса пообещали поискать в своих запасах дополнительные средства противовоздушной обороны для Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания Совета Украина-НАТО, сообщает "Европейская правда".

По словам Столтенберга, союзники НАТО "понимают неотложность" усиления военной поддержки Украины, в том числе и систем ПВО.

"Теперь они вернутся и проанализируют свои запасы, есть ли какие-то пути, как они могут предоставить системы, в частности Patriot. А также – гарантировать, что системы, которые уже есть (в Украине. – Ред.), имеют боеприпасы и запчасти, чтобы должным образом функционировать", – добавил он.

Генсек Альянса отметил, что "некоторые союзники" НАТО пообещали, что "снова попытаются посмотреть, могут ли они прислать больше" систем противовоздушной обороны.

"Я не буду вдаваться в детали, прежде чем они смогут завершить (этот процесс. – Ред.)", – указал Столтенберг.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что во время встречи Совета Украина-НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 4 апреля Германия инициировала поиск по всему миру доступных систем Patriot для Киева.

Украина также будет вести диалог с партнерами НАТО относительно поставок батарей систем противовоздушной обороны, которые, по ее мнению, могут быть поставлены немедленно.