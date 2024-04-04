В Германии предполагают, что РФ стоит за всплеском сбоев в работе GPS в Балтийском регионе

В Министерстве обороны Германии считают, что Россия "очень вероятно" стоит за серией сбоев в работе GPS в Балтийском регионе.

Об этом в комментарии агентству Reuters рассказал представитель немецкого оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

Собеседник агентства указал, что источником проблем может быть Калининградская область РФ.

"Постоянные перебои в работе глобальной навигационной спутниковой системы, очень вероятно, имеют российское происхождение и вызваны нарушениями в электромагнитном спектре, в том числе из Калининградской области", – отметил он.

Собеседник отказался предоставить подробную информацию о том, как Берлин сделал свою оценку или о точном характере перебоев, сославшись на "соображения военной безопасности".

Недавно СМИ сообщили, что Россия могла заглушить сигнал на самолете министра обороны Британии Гранта Шаппса, когда тот пролетал вблизи Калининградской области.

Сбои в работе GPS – который используют авиакомпании, смартфоны и системы вооружений – в районе Калининграда наблюдались и раньше. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем недавно заявил, что за ними стоит Россия.