У Конгресі кажуть, що радник Байдена боїться "занадто допомагати" Україні через ядерну відповідь РФ

Член Палати представників США і очільник Комітету із закордонних справ Майкл Маккоул каже, що радник з нацбезпеки Джейк Салліван побоюється "занадто допомагати" Україні, оскільки вірить, що Росія може піти навіть на ядерний удар.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Маккоул сказав в інтерв’ю виданню Puck.

Зі слів Маккоула, чинний держсекретар Ентоні Блінкен – не серед тих представників адміністрації, які виступають за велику обережність у допомозі Україні.

"Я був поруч з ним одразу після вторгнення, він цілковито підтримував передачу МіГів. Це не він. На мою думку, це Джейк Салліван і Білий дім", – сказав Маккоул.

Він заявив, що вважає загальну реакцію США на війну Росії проти України "дуже скромною".

"Мені подобається доктрина Коліна Павелла. Ви або рішуче беретеся за справу, або повністю лишаєтесь осторонь, але не робите "напівкроки". Знаєте, ми даємо Путіну саме те, чого він хоче. Це ситуація без зрушень. Війна на виснаження. І у нього більше людей, яких можна кидати у бій", – зазначив очільник Комітету із закордонних справ.

Інтерв’юер у відповідь зауважує, що про таку відмінність між Блінкеном і Салліваном кажуть і багато інших, та запитує Маккоула, чим може пояснюватися логіка Джейка Саллівана.

"Джейк вкрай обережний. Він дуже нерішучий. І він повівся на цю думку, що якщо ми дамо їм (Україні – Ред.) надто багато, тоді Росія завдасть по нас удар тактичною ядерною зброєю. Але більшість розвідданих, які мені доводилось бачити, свідчать, що вони (Кремль – Ред.) не збираються цього робити. Тому що це стало би переломною подією для всіх", – сказав Майк Маккоул.

Він повторив, що вважає Саллівана "надмірно нерішучим та обережним".

"І найбільш божевільна річ – що усе, про що він турбувався (що це спровокує Росію – Ред.), врешті було погоджено, ми це передали. Але це надто мало і надто пізно", – додав Маккоул.

Як повідомлялося, Джейк Салліван під час візиту до Києва в кінці березня сказав, що вважатиме перемогою України результат, за якого вона вийде з війни суверенною, демократичною, вільною країною; при цьому він не згадав серед умов перемоги відновлення територіальної цілісності.

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