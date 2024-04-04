В Конгрессе говорят, что советник Байдена боится "слишком помогать" Украине из-за ядерного ответа РФ

Член Палаты представителей США и глава Комитета по иностранным делам Майкл Маккоул говорит, что советник по нацбезопасности Джейк Салливан опасается "слишком помогать" Украине, поскольку верит, что Россия может пойти даже на ядерный удар.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Маккоул сказал в интервью изданию Puck.

По словам Маккоула, действующий госсекретарь Энтони Блинкен – не среди тех представителей администрации, которые выступают за большую осторожность в помощи Украине.

"Я был рядом с ним сразу после вторжения, и он полностью поддерживал передачу МиГов. Это не он. По моему мнению, это Джейк Салливан и Белый дом", – сказал Маккоул.

Он заявил, что считает общую реакцию США на войну России против Украины "очень скромной".

"Мне нравится доктрина Колина Пауэлла. Вы или решительно беретесь за дело, или полностью остаетесь в стороне, но не делаете "полушагов". Знаете, мы даем Путину именно то, чего он хочет. Это ситуация без сдвигов. Война на истощение. И у него больше людей, которых можно бросать в бой", – отметил глава Комитета по иностранным делам.

Интервьюер в ответ отмечает, что о таком различии между Блинкеном и Салливаном говорят и многие другие, и спрашивает Маккоула, чем может объясняться логика Джейка Салливана.

"Джейк крайне осторожен. Он очень нерешительный. И он повелся на эту мысль, что если мы дадим им (Украине – Ред.) слишком много, тогда Россия нанесет по нам удар тактическим ядерным оружием. Но большинство разведданных, которые мне приходилось видеть, свидетельствуют, что они (Кремль – Ред.) не собираются этого делать. Потому что это стало бы переломным событием для всех", – сказал Майк Маккоул.

Он повторил, что считает Салливана "чрезмерно нерешительным и осторожным".

"И самая безумная вещь – что все, о чем он беспокоился (что это спровоцирует Россию – Ред.), в итоге было согласовано, мы это передали. Но это было слишком мало и слишком поздно", – добавил Маккоул.

Как сообщалось, Джейк Салливан во время визита в Киев в конце марта сказал, что будет считать победой Украины результат, при котором она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной; при этом он не упомянул среди условий победы восстановление территориальной целостности.

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