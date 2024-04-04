У США ускладнили звільнення держслужбовців, що може завадити планам Трампа у разі перемоги

Ключове урядове агентство США, відповідальне за кадри, у четвер внесло зміни до діючих правил, що ускладнюють звільнення держслужбовців на федеральному рівні і можуть завадити планам Трампа у разі його повернення на президентську посаду.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Оновлення до правил, запроваджені Офісом з управління персоналом, заборонить переведення кар’єрних держслужбовців у розряд політичних призначень чи категорію "працевлаштованих за бажанням" (at-will workers), що дозволяє більш легко звільнити їх з посади.

Це стало реакцією на указ Трампа від 2020 року під час його президентської каденції, відомий як Schedule F, яким він хотів змінити класифікацію десятків тисяч із понад 2 млн федеральних держслужбовців, що спростило би їхнє звільнення.

Джо Байден після приходу на президентську посаду скасував цей указ. Проте до цього часу лишалася ймовірність, що Трамп у разі повернення в Білий дім повторив би те саме і радикально збільшив би кількість тих посадовців, посади яких вважаються політичними і яких зазвичай змінюють з приходом нового президента.

Байден назвав це рішення "кроком до боротьби з корупцією та упередженим втручанням, аби гарантувати, що держслужбовці можуть зосередитися на своїх найважливіших завданнях".

Профільні асоціації, що займаються питаннями якісного врядування, привітали це рішення. Вони називали зміцнення захисту федеральних держслужбовців від звільнення важливим пріоритетом, з огляду на те, що такі звільнення були частиною плану серед осіб з колишньої адміністрації Трампа і аналітичного центру Heritage Foundation, відомого як Project 2025.

Ці ідеї передбачали потенційне звільнення великої кількості держпрацівників і призначення їм на заміну більш консервативних наступників, щоб викорінити "бюрократію глибинної держави".

Оновлення правил, що займає загалом 237 сторінок, офіційно набуде чинності з наступного місяця.

Офіс з управління персоналом вперше запропонував ці зміни минулого листопада, після чого опрацював понад 4000 коментарів до них.

У разі перемоги Трампа на майбутніх виборах нова адміністрація потенційно може розпорядитися, щоб відомство знову оновило правила. Проте цей процес був би дуже тривалим і потребував би детальних пояснень і обгрунтувань, чому та чи інша зміна буде покращенням, і опоненти могли би оскаржувати ініціативи у суді.

За даними ЗМІ, США та інші західні країни розглядають можливість передачі під егіду НАТО формату "Рамштайн", щоб допомогти убезпечити підтримку України зброєю у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Нагадаємо, одне з останніх опитувань показало, що Джо Байден починає наздоганяти у рейтингах Дональда Трампа у шістьох із семи "хитких штатів", де виборчі симпатії періодично переходять від кандидата-республіканця до кандидата-демократа і навпаки.