В США усложнили увольнение госслужащих, что может помешать планам Трампа в случае победы

Ключевое правительственное агентство США, ответственное за кадры, в четверг внесло изменения в действующие правила, которые усложняют увольнение госслужащих на федеральном уровне и могут помешать планам Трампа в случае его возвращения на президентский пост.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

Обновления в правила, введенные Офисом по управлению персоналом, запретит перевод карьерных госслужащих в разряд политических назначений или категорию "трудоустроенных по желанию" (at-will workers), что позволяет более легко уволить их с должности.

Это стало реакцией на указ Трампа от 2020 года во время его президентской каденции, известный как Schedule F, которым он хотел изменить классификацию десятков тысяч из более 2 млн федеральных госслужащих, что упростило бы их увольнение.

Джо Байден после прихода на президентский пост отменил этот указ. Однако до сих пор оставалась вероятность, что Трамп в случае возвращения в Белый дом повторил бы то же самое и радикально увеличил бы количество тех чиновников, должности которых считаются политическими и которых обычно меняют с приходом нового президента.

Байден назвал это решение "шагом к борьбе с коррупцией и предвзятым вмешательством, чтобы гарантировать, что госслужащие могут сосредоточиться на своих важнейших задачах".

Профильные ассоциации, занимающиеся вопросами качественного управления, приветствовали это решение. Они называли укрепление защиты федеральных госслужащих от увольнения важным приоритетом, учитывая то, что такие увольнения были частью плана среди лиц из бывшей администрации Трампа и аналитического центра Heritage Foundation, известного как Project 2025.

Эти идеи предусматривали потенциальное увольнение большого количества госслужащих и назначение им на замену более консервативных преемников, чтобы искоренить "бюрократию глубинного государства".

Обновление правил, занимающее в общей сложности 237 страниц, официально вступит в силу со следующего месяца.

Офис по управлению персоналом впервые предложил эти изменения в ноябре прошлого года, после чего обработал более 4000 комментариев к ним.

В случае победы Трампа на предстоящих выборах новая администрация потенциально может распорядиться, чтобы ведомство снова обновило правила. Однако этот процесс был бы очень длительным и требовал бы детальных объяснений и обоснований, почему то или иное изменение будет улучшением, и оппоненты могли бы оспаривать инициативы в суде.

По данным СМИ, США и другие западные страны рассматривают возможность передачи под эгиду НАТО формата "Рамштайн", чтобы помочь обезопасить поддержку Украины оружием в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Напомним, один из последних опросов показал, что Джо Байден начинает догонять в рейтингах Дональда Трампа в шести из семи "шатких штатов", где избирательные симпатии периодически переходят от кандидата-республиканца к кандидату-демократу и наоборот.