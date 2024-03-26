Байден наздоганяє Трампа в рейтингах у шістьох із семи "хитких штатів"

Чинний президент США Джо Байден суттєво скоротив розрив або випередив Дональда Трампа у шістьох із семи "хитких штатів".

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Результати дослідження громадської думки, що проводиться щомісячно у співпраці Bloomberg News і Morning Consult, засвідчили зростання рейтингу Байдена у шістьох із семи "хитких штатів", де виборчі симпатії періодично переходять від кандидата-республіканця до кандидата-демократа і навпаки, тоді як є штати, які завжди голосують за кандидата тієї ж партії.

Результати цього опитування засвідчили найкращу ситуацію для Байдена, порівняно з попередніми за пів року.

Суттєво змінилися настрої у Вісконсині – Байден тепер випереджає Трампа на один відсотковий пункт, тоді як у лютому відставав від нього на чотири відсоткових пункти.

У Пенсильванії в лютому Трамп був попереду на шість відсоткових пунктів, а тепер підтримка його і Байдена зрівнялася на рівні 45%. Такі ж рівні показники у них в Мічигані.

В Аризоні, Неваді, Північній Кароліні Трамп випереджає Байдена, але розрив між ними скоротився. Лише у штаті Джорджія Трамп наростив відрив від Байдена.

Поки важко спрогнозувати, чи ці результати свідчать про перелом на користь Байдена, який далі посилиться, чи симпатії виборців знову хитнуться у протилежний бік.

Раніше Байден і Трамп здобули достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від Демократичної та Республіканської партій відповідно.



Також повідомляли, що колишній віцепрезидент США Майк Пенс відмовився підтримати Дональда Трампа, в чиїй адміністрації працював, на президентських виборах 2024 року.

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