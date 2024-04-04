У НАТО кажуть про незамінність США в лідерстві підтримки України – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що союзники в НАТО й Україна наразі наголошують на незамінності американського лідерства в плані військової підтримки Києва та очікують його продовження.

Про це він сказав на пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає з місця "Європейська правда".

Блінкена попросили прокоментувати, як він ставиться до того, що ініціативу генсека Альянсу Єнса Столтенберга з посилення координації військової допомоги Україні в межах НАТО називають "запобіжником від Трампа".

"Ми зосереджені на тому, що відбувається тут і зараз. І те, що я чув знову, знову і знову, – це незамінність лідерства США і залучення США. І ми чули це від союзника за союзником. Ми чули це і від наших українських друзів", – наголосив держсекретар.

Він додав, що США вже чітко продемонстрували лідерство в підтримці України після повномасштабного російського нападу й "сповнені рішучості продовжувати".

Водночас, зауважив Блінкен, США також хочуть переконатись, що Альянс і окремі країни роблять усе необхідне "для допомоги Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі, щоб вона могла стати на власні ноги як у військовому, так і в економічному, демократичному плані".

"Тож, особливо з огляду на наші зобов'язання щодо того, що Україна стане членом НАТО в майбутньому, існування такого собі "мосту" у військовій сфері для гарантування, що є чіткий шлях до цього (членства. – Ред.), має величезний сенс", – пояснив він.

Також держсекретар зазначив, що очікує ухвалення на саміті НАТО у Вашингтоні певних рішень щодо довгострокової підтримки Києва.