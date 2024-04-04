В НАТО говорят о незаменимости США в лидерстве поддержки Украины – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники в НАТО и Украина сейчас отмечают незаменимость американского лидерства в плане военной поддержки Киева и ожидают его продолжения.

Об этом он сказал на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает с места "Европейская правда".

Блинкена попросили прокомментировать, как он относится к тому, что инициативу генсека Альянса Йенса Столтенберга по усилению координации военной помощи Украине в рамках НАТО называют "предохранителем от Трампа".

"Мы сосредоточены на том, что происходит здесь и сейчас. И то, что я слышал снова, снова и снова, – это незаменимость лидерства США и привлечения США. И мы слышали это от союзника за союзником. Мы слышали это и от наших украинских друзей", – подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что США уже четко продемонстрировали лидерство в поддержке Украины после полномасштабного российского нападения и "полны решимости продолжать".

В то же время, отметил Блинкен, США также хотят убедиться, что Альянс и отдельные страны делают все необходимое "для помощи Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы она могла встать на собственные ноги как в военном, так и в экономическом, демократическом плане".

"Поэтому, особенно учитывая наши обязательства относительно того, что Украина станет членом НАТО в будущем, существование некоего "моста" в военной сфере для обеспечения, что есть четкий путь к этому (членству. – Ред.), имеет огромный смысл", – пояснил он.

Также госсекретарь отметил, что ожидает принятия на саммите НАТО в Вашингтоне определенных решений по долгосрочной поддержке Киева.