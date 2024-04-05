Спільника теракту на різдвяному ярмарку у Страсбурзі засудили до 30 років в’язниці

У Франції винесли вироки спільникам терориста, який розстріляв людей на різдвяному ярмарку Страсбурга у грудні 2018 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Після п'яти тижнів слухань, у четвер, 4 квітня, суд Парижа виніс вирок чотирьом чоловікам, обвинуваченим у підготовці нападу на різдвяний ярмарок у Страсбурзі.

За відсутності самого виконавця теракту, джихадиста Шерифа Шекатта, застреленого поліцією після сорока восьми годин розшуку, головним обвинуваченим став рецидивіст, якого обвинувачення звинуватило в тому, що він допоміг нападнику дістати пістолет, використаний під час вбивства.

Одрі Монджехі, головний обвинувачений, був засуджений до 30 років ув'язнення за те, що допоміг Шерифу Шекатту отримати зброю. 42-річний обвинувачений був визнаний винним у злочинному терористичному співтоваристві через його "дуже близьке сусідство" з нападником і через те, що він "знав про його насильницьку радикалізацію", оголосив голова Паризького суду.

Уродженець Кот-д'Івуару також був засуджений до постійної заборони на в'їзд на територію Франції.

Трьох інших обвинувачених, віком від 34 до 39 років, не звинувачували у терористичних злочинах: їх також звинуватили у виконанні посередницької ролі, але менш значущої. Обвинувачення запросило для перших двох п'ять років позбавлення волі.

Одного з них звинувачують у тому, що він продав Одрі Монджехі дві одиниці зброї, в тому числі підроблений або несправний автомат Калашникова. Жоден з них не був використаний під час нападу, і тому Крістіан Х. є "безбілетником" у цій справі, заявив один з його захисників, Моад Нефаті. Іншого, Фредеріка Б., судять за те, що він передав Монджехі номер телефону продавця зброї. "Він був ланкою, це точно, але його можна було замінити", – стверджує його адвокат Гійом Хальбік. За його словами, якби його підзахисний утримався, інші неодмінно передали б цей номер.

Що стосується Стефана Б., брата Фредеріка, то прокуратура сама запропонувала у вівторок виправдати його, визнавши, що він не був присутній в день, коли Одрі Монджехі і Шериф Шекатт контактували з продавцем зброї.

П'ятий обвинувачений також повинен був постати перед судом: 83-річний Альберт Б., який продав зброю, використану під час вбивства, Одрі Монджехі і Шеріфу Чекатту за кілька годин до нападу. Його справа була виділена в окреме провадження через стан здоров'я, який не дозволяв йому з'явитися на судове засідання. Тому пізніше його можуть судити наодинці.

Нагадаємо, 11 грудня 2018 року 11 грудня Шериф Шекатт кілька разів відкривав вогонь з автоматичної зброї на різдвяному ярмарку у центрі Страсбурга. Внаслідок теракту 5 людей загинуло і 13 було поранено. Нападника застрелила поліція під час операції з його затримання двома днями пізніше.

В рамках розслідування теракту у Страсбурзі у французькому Ельзасі затримали п’ятьох осіб.