Главного сообщника теракта на рождественской ярмарке в Страсбурге приговорили к 30 годам тюрьмы

Во Франции вынесли приговоры сообщникам террориста, который расстрелял людей на рождественской ярмарке Страсбурга в декабре 2018 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

После пяти недель слушаний, в четверг, 4 апреля, суд Парижа вынес приговор четырем мужчинам, обвиняемым в подготовке нападения на рождественскую ярмарку в Страсбурге.

В отсутствие самого исполнителя теракта, джихадиста Шерифа Шекатта, застреленного полицией после сорока восьми часов розыска, главным обвиняемым стал рецидивист Одри Монджехи, которого обвинили в помощи нападавшему достать пистолет.

Монджехи был приговорен к 30 годам заключения. 42-летний мужчина был признан виновным в преступном террористическом сотрудничестве из-за его "очень близкого соседства" с нападавшим и из-за того, что он "знал о его насильственной радикализации", объявил председатель Парижского суда.

Уроженец Кот-д'Ивуара также был приговорен к постоянному запрету на въезд на территорию Франции.

Трех других обвиняемых, в возрасте от 34 до 39 лет, не обвиняли в террористических преступлениях. Их обвинили в выполнении посреднической роли, но менее значимой. Обвинение запросило для первых двух пять лет лишения свободы.

Одного из них – Кристиана Х. – обвиняют в том, что он продал Одри Монджехи две единицы оружия, в том числе поддельный или неисправный автомат Калашникова. Ни одна из единиц этого оружия не была использована во время нападения.

Фредерика Б. судят за то, что он передал Монджехи номер телефона продавца оружия. "Он был звеном, это точно, но его можно было заменить", – утверждает его адвокат Гийом Хальбик.

Что касается Стефана Б., брата Фредерика, то прокуратура сама предложила во вторник оправдать его, признав, что он не присутствовал в день, когда Одри Монджехи и Шериф Шекатт контактировали с продавцом оружия.

Перед судом также должен был предстать пятый обвиняемый. Это 83-летний Альберт Б., который продал оружие, использованное во время убийства, Одри Монджехи и Шерифу Чекатту за несколько часов до нападения. Его дело было выделено в отдельное производство из-за состояния здоровья, которое не позволяло явиться на судебное заседание. Поэтому позже его могут судить одного.

Напомним, 11 декабря 2018 года Шериф Шекатт несколько раз открыл огонь на рождественской ярмарке в центре Страсбурга. В результате теракта 5 человек погибли и 13 были ранены. Нападавшего застрелила полиция во время операции по его задержанию двумя днями позже.

В рамках расследования теракта в Страсбурге во французском Эльзасе задержали пять человек.