Макрон готує вибачення за те, що Франція не змогла зупинити геноцид у Руанді

Французький президент Емманюель Макрон вибачиться за те, що Франція не змогла зупинити геноцид в Руанді в 30-ту річницю гуманітарної катастрофи,.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

У відеозверненні, яке буде опубліковане в неділю в соціальних мережах, Макрон визнає, що "Франція, яка могла б зупинити геноцид разом зі своїми західними і африканськими союзниками, не мала волі зробити це".

У неділю виповнюється три десятиліття від початку геноциду в Руанді, коли в період з квітня по липень 1994 року бойовики хуту масово вбили приблизно 800 000 людей, переважно представників етнічної меншини тутсі.

Макрон був запрошений на церемонію в столиці Руанди Кігалі, присвячену річниці геноциду, але не відвідає її. Замість нього Францію представлятимуть міністр закордонних справ Стефан Сежурне та народжений у Руанді Ерве Бервіль, державний секретар з морських справ.

Геноцид довгий час був джерелом напруженості у відносинах між Францією та Руандою. У доповіді, підготовленій на замовлення уряду Руанди і опублікованій у 2021 році, йдеться про те, що Франція відіграла "значну" роль у "створенні умов" для кровопролиття, підтримуючи руандійський режим.

Через місяць після оприлюднення доповіді Макрон відвідав Меморіал геноциду в Кігалі, де вшанував пам'ять жертв, і виголосив промову, в якій визнав "відповідальність" Франції, але не приніс офіційних вибачень, наполягаючи на тому, що його країна "не була співучасницею" насильства.

Суд Парижа у грудні визнав 68-річного колишнього руандійського лікаря Состена Муньєману винним у причетності до геноциду народу тутсі в 1994 році у Руанді та засудив до 24 років позбавлення волі.

Муньємана став шостим підозрюваним, який постав перед судом у Франції у справі про геноцид у Руанді 1994 року.

Один із найгучніших випадків стосувався 88-річного Фелісьєна Кабугу, звинуваченого у створенні сумнозвісного "Радіо тисячі пагорбів", яке закликало до вбивства тутсі. Але через деменцію його оголосили недієздатним.