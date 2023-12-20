У Франції присудили 24 роки в’язниці лікарю, причетному до геноциду в Руанді

Суд Парижа в середу визнав 68-річного колишнього руандійського лікаря Состена Муньєману винним у причетності до геноциду народу тутсі в 1994 році у Руанді та засудив до 24 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Колишнього гінеколога, Муньєману після майже 15-годинного обговорення присяжних у результаті шеститижневого процесу визнали винним у геноциді, злочинах проти людяності та участі у змові з метою підготовки цих злочинів.

Чоловіку, якому на момент геноциду в Руанді було 38 років, інкримінували підтримку тодішнього тимчасового уряду, який сповідував політику винищення народну тутсі, й брав участь в облавах на них і їхніх захисників із народу хуту, який становить більшість населення країни.

Муньєману також звинуватили у тому, що він утримував мирних жителів тутсі "без догляду, гігієни та їжі" в адміністративній будівлі, яка "на той час перебувала під його керівництвом".

Чоловік проживав у Франції з вересня 1994 року й працював лікарем до недавнього виходу на пенсію. Його справу розслідували десятиліттями.

Під час судового процесу Муньємана неодноразово заперечував звинувачення, стверджуючи, що він був поміркованим хуту, який намагався "врятувати" тутсі, пропонуючи їм "притулок" у будівлях місцевої влади.

Прокуратура просила 30 років позбавлення волі для Муньємани. Його адвокати вже пообіцяли оскаржити вирок.

Муньємана став шостим підозрюваним, який постав перед судом у Франції у справі про геноцид у Руанді 1994 року.

Один із найгучніших випадків стосувався 88-річного Фелісьєна Кабугу, звинуваченого у створенні сумнозвісного "Радіо тисячі пагорбів", яке закликало до вбивства тутсі. Але через деменцію його оголосили недієздатним.