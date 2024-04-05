Макрон готовит извинения за то, что Франция не смогла остановить геноцид в Руанде

Французский президент Эмманюэль Макрон извинится за то, что Франция не смогла остановить геноцид в Руанде, спустя 30 лет после начала трагических событий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

В видеообращении, которое будет опубликовано в воскресенье в социальных сетях, Макрон признает, что "у Франции, которая могла бы остановить геноцид вместе со своими западными и африканскими союзниками, не нашлось воли сделать это".

В воскресенье исполняется три десятилетия с начала геноцида в Руанде, когда в период с апреля по июль 1994 года боевики хуту массово убили примерно 800 тысяч человек, преимущественно представителей этнического меньшинства тутси.

Макрон был приглашен на церемонию в столице Руанды Кигали, посвященную годовщине геноцида, но не посетит ее. Вместо него Францию будут представлять министр иностранных дел Стефан Сежурне и родившийся в Руанде Эрве Бервиль, государственный секретарь по морским делам.

Геноцид долгое время был источником напряженности в отношениях между Францией и Руандой. В докладе, подготовленном по заказу правительства Руанды и опубликованном в 2021 году, говорится, что Франция сыграла значительную роль в создании условий для кровопролития, поддерживая руандийский режим.

Через месяц после обнародования доклада Макрон посетил Мемориал геноцида в Кигали, где почтил память жертв и произнес речь, в которой признал "ответственность" Франции, но не принес официальных извинений, настаивая на том, что его страна "не была соучастницей" насилия.

Суд Парижа в декабре признал 68-летнего бывшего руандийского врача Состена Муньеману виновным в причастности к геноциду народа тутси в 1994 году в Руанде и приговорил к 24 годам лишения свободы.

Муньемана стал шестым подозреваемым, который предстал перед судом во Франции по делу о геноциде в Руанде 1994 года.

Один из самых громких случаев касался 88-летнего Фелисьена Кабугу, обвиняемого в создании печально известного "Радио тысячи холмов", которое призывало к убийству тутси. Но из-за деменции его объявили недееспособным.