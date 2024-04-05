Пентагон про атаки на російські НПЗ: Ми не надаємо Україні відповідну допомогу

Коментуючи удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), у Міністерстві оборони США заявили, що Сполучені Штати зосереджені на передачі тієї допомоги, яка дозволяє Україні себе захистити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрик Райдер.

Представника Міноборони США запитали, чи розмовляли у відомстві з українською стороною щодо ударів по російських НПЗ та чи підтримує їх Пентагон.

У відповідь Райдер сказав, що допомога, яку Вашингтон надає Києву, призначена для того, щоб Україна могла захиститися та повернути собі свою суверенну територію.

"Ми не надаємо жодної допомоги для (її) використання поза цими межами. Я б рекомендував вам звернутися до України, щоб поговорити про їхні операції", – зазначив він.

У НАТО стверджують, що удари українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі Росії мали відчутний вплив на її паливний ринок і накладають додаткові фінансові витрати.

Агентство Reuters раніше повідомило, що російські нафтові компанії переживають труднощі з ремонтом нафтопереробних заводів через західні санкції, а їхні проблеми можуть посилитися через атаки українських безпілотників.

У Держдепі Сполучених Штатів відмовились коментувати, чи закликали США Україну не атакувати російські НПЗ, однак зазначили, що Вашингтон не підтримує удари по об’єктах на території РФ.

Перед цим видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.