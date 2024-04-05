Туреччина призупинила дію Договору про звичайні збройні сили в Європі після виходу з нього РФ

Туреччина призупинила дію договору, який накладав обмеження на звичайні озброєння в Європі, приєднавшись до союзників по НАТО, які зробили те ж саме після того, як Росія вийшла з угоди минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Президент Реджеп Таїп Ердоган підписав указ про призупинення з 8 квітня зобов'язань Туреччини за Договором про звичайні збройні сили в Європі, який був укладений за часів холодної війни.

Цей крок ставить Туреччину в один ряд з аналогічними кроками США, Великої Британії та Німеччини у відповідь на вихід Росії з Договору в листопаді. Тоді США заявили, що їхнє рішення посилить потенціал стримування і обороноздатність Альянсу шляхом зняття обмежень, які впливають на військове планування.

Рішення Туреччини також свідчить про поліпшення зв'язків зі США напередодні запланованої зустрічі між Ердоганом і президентом США Джо Байденом у Вашингтоні наступного місяця.

Обидві країни нещодавно провели переговори щодо покращення безпекових та енергетичних зв'язків, а також збільшення закупівель турецьких вибухових речовин для підтримки України у протистоянні з Росією. Туреччина намагається підтримувати зв'язки з обома сторонами у війні, але все більше дотримується санкцій проти Москви.

Відносини між Туреччиною і США покращилися після того, як Анкара схвалила членство Швеції в НАТО в січні. Це рішення розчистило Вашингтону шлях до підписання угоди про продаж Анкарі американських військових літаків F-16, ракет і бомб на суму 23 мільярди доларів.

Союзники все ще залишаються розділеними з низки питань, включаючи купівлю Туреччиною передових російських систем протиракетної оборони і підтримку США сирійсько-курдських сил, які Анкара вважає терористичною організацією.

Нагадаємо, держави-члени НАТО оголосили про намір безстроково зупинити участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у листопаді 2023 року після того, як Росія остаточно вийшла з нього.

Молдова у березні 2024 року також вирішила призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі.