Уряд Німеччини відреагував на дані про участь німецьких компаній в будівництві в Маріуполі

Уряд Німеччини прокоментував журналістське розслідування, яке виявило, що німецькі компанії допомагають окупаційному режиму Росії у будівництві в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Офіційний Берлін застерігає німецькі компанії від участі у будь-яких російських проєктах на території захопленого міста.

Речник Міністерства закордонних справ заявив, що так звана "відбудова" лише слугує російській пропаганді.

"Кожна компанія, яка бере в цьому участь, повинна запитати себе, яку послугу вона надає", – додав він.

Своєю чергою речниця Міністерства економіки додала, що митна служба та прокуратура мають з'ясувати, чи порушили німецькі компанії санкції.

Німецький телеканал ARD провів розслідування, яке виявило, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти в Маріуполі.

А ще раніше журналіст суспільного мовника Німеччини ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж з викривленою картиною про життя в окупованому Росією Маріуполі.

Перед цим на сюжет відреагував посол України в Німеччині Олексій Макєєв, додавши, що матеріал викликав різко негативну реакцію і серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, у тому числі колег Кьорпера з ZDF.