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МЗС Молдови висловило обурення через чергове падіння уламків "Шахеда"

Новини — П'ятниця, 5 квітня 2024, 16:14 — Марія Ємець

Міністерство закордонних справ Молдови висловило осуд з приводу падіння на території країни безпілотників, які Росія застосовує для повітряних атак проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву зовнішньополітичного відомства опублікували в офіційному Twitter (X).

МЗС висловило осуд у зв’язку з неодноразовим падінням збитих російських безпілотників на території країни, зазначивши, що попередній такий інцидент був два місяці тому.

"Молдова підтримує Україну", – додали у дописі.

Нагадаємо, чергові уламки "Шахеда" знайшли вдень 4 квітня біля села Етулія Вулкашенського району, за кількасот метрів від кордону з Україною. 

У цьому ж районі уламки "Шахеда" виявили і в середині лютого.

Також 5 квітня стало відомо, що Молдова придбає новий радар для моніторингу повітряного простору країни.

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Молдова