МЗС Молдови висловило обурення через чергове падіння уламків "Шахеда"

Міністерство закордонних справ Молдови висловило осуд з приводу падіння на території країни безпілотників, які Росія застосовує для повітряних атак проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву зовнішньополітичного відомства опублікували в офіційному Twitter (X).

МЗС висловило осуд у зв’язку з неодноразовим падінням збитих російських безпілотників на території країни, зазначивши, що попередній такий інцидент був два місяці тому.

We strongly condemn the repeated discovery of debris of a military drone used by Russia in attacking Ukraine. Previous incident happened just two months ago. Moldova stands with Ukraine.