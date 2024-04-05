МЗС Молдови висловило обурення через чергове падіння уламків "Шахеда"

Міністерство закордонних справ Молдови висловило осуд з приводу падіння на території країни безпілотників, які Росія застосовує для повітряних атак проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву зовнішньополітичного відомства опублікували в офіційному Twitter (X).

МЗС висловило осуд у зв’язку з неодноразовим падінням збитих російських безпілотників на території країни, зазначивши, що попередній такий інцидент був два місяці тому.

We strongly condemn the repeated discovery of debris of a military drone used by Russia in attacking Ukraine. Previous incident happened just two months ago. Moldova stands with Ukraine. April 5, 2024

"Молдова підтримує Україну", – додали у дописі.

Нагадаємо, чергові уламки "Шахеда" знайшли вдень 4 квітня біля села Етулія Вулкашенського району, за кількасот метрів від кордону з Україною.

У цьому ж районі уламки "Шахеда" виявили і в середині лютого.

Також 5 квітня стало відомо, що Молдова придбає новий радар для моніторингу повітряного простору країни.